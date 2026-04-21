「西武６−４ソフトバンク」（２１日、ベルーナドーム）西武が逃げ切って２連勝。打線は初回に先頭の桑原が左翼線三塁打。無死一、三塁で渡部の右前適時打で先制するなど、この回６長短打を集中して一挙６点を奪った。先発の隅田は７回５安打４失点で２勝目（１敗）。味方が６点を先取した直後の二回に今宮に２ランを浴びるなど一挙４点を返されたが、三回から七回まで無安打に抑えた。