元雨上がり決死隊の宮迫博之が２１日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「宮迫ですッ！【宮迫博之】」を更新した。この日は、ブレーク中のちゃんぴおんず・大ちゃん、日本一おもしろい大崎をゲストに迎え「【教えて！後輩先生！】初ゲスト＆初絡み、ちゃんぴおんずと芸人トーク！」と題した動画を公開した。大崎、大ちゃんが憧れのコンビとしてダウンタウン・浜田雅功、松本人志の名を挙げると、若手時代から２人との共演が多