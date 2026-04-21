「巨人−中日」（２１日、長野オリンピックスタジアム）中日が七回に２失策が絡んで逆転を許した。六回まで金丸が無失点の快投。だが、１点リードの七回に味方の拙守から流れが変わった。先頭・大城の一ゴロを一塁手・ボスラーが悪送球。出塁を許すと、続く小浜の遊撃内野安打も村松の悪送球が重なり無死二、三塁とピンチが広がった。ここで、平山には中前へ逆転の２点適時打を許した。打線は七回まで１１安打で１得点と拙