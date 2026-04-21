ユヴェントスが、ボローニャに所属するコロンビア代表DFジョン・ルクミの獲得に興味を持っているようだ。イタリア『La Gazzetta dello Sport』が伝えた。今夏に左利きのセンターバックの補強を目指しているユヴェントス。今夏にボーンマスとの契約満了を迎えるアルゼンチン代表DFマルコス・セネシをターゲットにしているが、選手本人はイングランドのクラブとの交渉を進めており、獲得オペレーションは複雑化しているという。その