マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであり、かつてアカデミー責任者を務めたニッキー・バット氏が、チェルシーへ移籍したアレハンドロ・ガルナチョに対して痛烈な批判を浴びせた。『THE Sun』が伝えている。昨年、約4000万ポンドの移籍金でロンドンへ去った21歳のアタッカーだが、新天地ではリーグ戦わずか1ゴールと大苦戦。古巣との対戦でも精彩を欠いた姿を見たバット氏は、ポッドキャスト番組で「ユナイテッドが彼を売却