現在レアル・マドリードからリヨンにレンタル移籍しているブラジル代表FWエンドリックには、ずっと憧れてきた選手がいる。FWクリスティアーノ・ロナウドだ。エンドリックは子供の頃からロナウドを見てきたようで、ロナウドがプレイしていたレアル・マドリードに加入する夢を叶えた。ただ、レアル以外にマンチェスター・ユナイテッドにも憧れの感情があるようだ。マンUもロナウドがプレイしていたクラブだ。英『FourFourTwo』による