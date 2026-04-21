19日にアーセナルとの首位攻防戦に2-1で勝利し、アーセナルとの勝ち点差を3ポイントまで縮めたマンチェスター・シティ。マンCの方が1試合消化が少ないため、これで勝ち点で追いつくチャンスが出てきた。今は明らかにマンCの方に勢いがあるが、逆転優勝は起こるだろうか。英『BBC』によると、リヴァプールなどでプレイし、現在は解説を務めるダニー・マーフィー氏はマンCの逆転優勝を信じる理由が2つあると語る。「今季の大半におい