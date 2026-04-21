今季のバルセロナはリーグ首位を走っているが、スペイン国王杯とチャンピオンズリーグではアトレティコ・マドリードに敗北。どちらも1stレグで大きく崩れてしまい、少々苦いシーズンとなってしまった。しかしチームではラ・マシア出身の若手が順調に育っており、指揮官ハンジ・フリックの下でチームのベースは出来つつある。今の世代ならば成功を掴めるはずだ。バルセロナ専門サイト『Barca Blaugranes』は、その中でも特大の才能