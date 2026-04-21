レアル・マドリードが、ドイツ代表DFアントニオ・リュディガーと契約延長を行う見込みのようだ。2022年夏にレアルへ加入したリュディガーは、在籍4年間で公式戦通算173試合に出場してクラブのラ・リーガ制覇や、チャンピオンズリーグ（CL）優勝に貢献。今季は離脱期間がありながらも、ここまでの公式戦21試合に出場しているが、レアルとの現行契約は今季終了までとなっている。スペイン『As』によれば、レアルは復帰して以降、パフ