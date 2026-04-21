強盗事件の被害金を受け取ったとして、警視庁は21日、組織犯罪処罰法違反の疑いで、住所不定、職業不詳石橋龍一容疑者（40）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、フィリピンを拠点に「ルフィ」を名乗り広域強盗を指示していたとされる特殊詐欺グループが起こした事件で被害金の回収役を担ったとみられる。2022年10月、東京都稲城市の住宅で住人が暴行を受け、現金約3500万円が入った金庫が奪われる