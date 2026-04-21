パリ・サンジェルマンに所属するポルトガル代表MFヴィティーニャは、28日に控えるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準決勝1stレグのバイエルン戦を欠場する可能性があるようだ。21日、フランスメディア『レキップ』が報じている。リーグ・アン第30節が19日に行われ、PSGはホームでリヨンと対戦。6分、18分と立ち続けに失点を許す苦しい展開を強いられると、反撃も後半アディショナルタイムにジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァ