HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、追加メンバーへの不満やストレスを隠さない練習生の生々しい姿に対し、スタジオキャストの指原莉乃が独自の分析を展開した。【映像】メンタル限界で荒れた美人練習生（荒れる様子も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティス
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- 5. ガソリンに水混入 20台に不具合
- 6. 東京ドームシティ「フライングバルーン」点検作業中の20代の女性作業員が挟まれ心肺停止で救助されるも先ほど死亡 東京・文京区
- 7. 店内ルールで注意 従業員を殴る
- 8. 大分の演習場で「戦車暴発した」
- 9. クマが警官襲撃 現場付近に1遺体
- 10. 松本潤 三浦春馬さんに感謝か
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