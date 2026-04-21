HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、追加メンバーへの不満やストレスを隠さない練習生の生々しい姿に対し、スタジオキャストの指原莉乃が独自の分析を展開した。【映像】メンタル限界で荒れた美人練習生（荒れる様子も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティス