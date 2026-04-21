川崎市役所（資料写真）川崎市は２１日、同市多摩区の「下布田公園」で金属製のポールが倒れ、小学３年生の男児１人が右足を骨折したと発表した。市によると、ポールは直径約９センチ、高さ約５・４メートル、重さ約２３キロで、設置者や用途は分かっていない。事故は、１９日午後４時ごろに発生。複数の児童が遊具代わりに遊んでいたところ、ポールが根元から折れて倒れたという。近くにいた住民が１１９番通報した。同日夜