【モデルプレス＝2026/04/21】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）主催イベント「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」の出演者全ラインナップが発表された。【写真】ミセス国立公演、“大スケール”な花火演出◆ミセスプレゼンツ「CEREMONY」出演者全ラインナップ発表MUFGスタジアム（国立競技場）にてスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』をスタートさせた、Mrs. GREEN APPLE