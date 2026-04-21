タレントの辻希美（38）が20日、Instagramのストーリーズを更新。新しいお弁当箱で作った高校1年生の長男のお弁当を披露し、注目を集めている。【映像】辻希美の手作り弁当（複数カット）2025年8月8日に第5子となる次女・夢空ちゃんを出産し、3男2女を育てている辻。4月から高校生になった長男・青空のお弁当作りが始まり、夢空ちゃんの夜泣きで寝不足の日に作ったお弁当などもブログで紹介してきた。おかず7品を入れた高校生