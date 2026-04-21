今年もクマの目撃情報が多発しています。東北地方では、去年の同じ時期に比べ4倍近い目撃情報がある県も。最新の対策グッズも続々登場しています。【写真で見る】ぬいぐるみ型のクマ対策グッズもその威力はクマ対策に“ランチャー”スプレーよりも長い射程山形純菜キャスター:クマの目撃情報が相次いでいます。そこで「クマ対策グッズ」を紹介します。▼クマ撃退ランチャー金太郎・2万5000円（予定価格）で、5月発売予定。・商