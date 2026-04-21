【ワシントン＝栗山紘尚】米軍がオマーン湾で１９日に拿捕（だほ）したイラン船籍の貨物船「ＴＯＵＳＫＡ」が、イランと中国の港を繰り返し往復していたことが２０日、明らかになった。ロイター通信は同日、軍民両用（デュアルユース）品を積載していた可能性が高いと報じた。イランの継戦能力を中国が支えている実態が浮かび上がった。船舶運航情報公開サイト「マリントラフィック」によると、ＴＯＵＳＫＡは昨年１１月以降、