11人組グローバルボーイズグループのINIが21日、8枚目シングル「PULSE」リリース記念イベントを開催した。CD購入者の中から抽選で選ばれたMINI（ファンの総称）の前でタイトル曲の「All 4 U」と「OURS」の2曲をパフォーマンス。「All 4 U」の作詞に参加した池〓理人（24）は「痛みや苦しみも全部、自分の一部だと受け入れて、全部愛して笑っていようという曲。2番のラップがINI最速ぐらいの速さだけど、響きを意識しながら曲にした