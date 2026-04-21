中国では5月1日から5日がメーデー5連休となる。連休初日の列車チケットが4月17日に発売され、好調な売れ行きを見せている。中央テレビニュースが伝えた。旅客の列車利用ニーズを最大限満たすべく、鉄道当局は連休初めと終わりの移動ピーク時間帯や旅客の利用が集中している区間に合わせて、高速列車の夜間の鉄道保守作業の時間を調整し、安全確保を前提として、4月29日の夜間から5月2日の早朝、また5月4日の夜間から6日の早朝にか