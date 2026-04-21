長江上流の金沙江流域で初となる1万トン級新エネルギー貨物船「達康18号」が4月20日、中国南西部の雲南省昭通市綏江県向家壩ダム湖エリアで順調に進水しました。現時点で長江上流域最大の積載能力を持つ輸送船となります。この貨物船は2025年5月25日に建造を開始し、全長110メートル、幅18．8メートル、深さ8．5メートルで、積載量は1万2000トンに達しています。メタノールを燃料とする新エネルギー船で、燃料コストは従来の