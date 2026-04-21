Screenshot: Medvi 財務管理から広告販売まで全部AIまかせ 会社は自宅、準備2か月、元手わずか320万円で、初年売上638億円。1ダース分のAIをぶんぶん動かして会社を回してきたけど、やっと社員を1人雇い（弟）、今も社員は創業者と弟（＋若干の契約社員）だけ。そんなAIほぼワンオペ企業がLAに誕生しました！ニューヨーク・タイムズが報じたところによると、社名はMedvi。オゼンピックなどで