テレビアニメ『らんま1／2』をテーマにした初の展示会「TVアニメ『らんま1／2』展」が、4月23日（木）〜5月12日（火）の期間、東京・池袋にあるサンシャインシティ 展示ホールAで開催される。【写真】コレクションしたい！来場特典のオリジナルステッカー■特典付きチケットも用意今回開催される「TVアニメ『らんま1／2』展」は、アニメ設定資料の紹介やシアター映像上映、フォトスポットなど、ここでしか味わえない迫力満点