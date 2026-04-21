特集です。元プロバスケットボール選手が小中学生を対象にバスケを教えるスクールが庄内地域で開かれています。 【写真を見る】【特集】生まれ育った庄内、山形県のために元プロバスケットボール選手のバスケスクールスクールに込める思いとは 現役を引退してもなおバスケに携わり、子どもたちの指導にあたるコーチの思いに密着しました。 庄内地域の体育館で開かれているバスケスク&#