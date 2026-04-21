◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年4月21日横浜）阪神・大山悠輔内野手が、21日のDeNA戦でマルチ安打を放ち、シーズン打率を3割に乗せた。7回1死二塁から、この日2安打目となる中前打。通算72打数22安打とし、打率・306とした。大山は開幕直後は調子が上がらず、3カードを終えた時点で打率・172と沈んでいた。絶好調の森下翔太、佐藤輝明の若き主砲の陰に隠れる形だった。だが、どんなときも絶対に準備と反省を怠らず、チ