歌手の藤井風が２１日、香港で予定していたコンサートが中止になったことを公式サイトで発表した。１０月から始まる世界ツアーの開催地の一つとしていたが、具体的な日時は公表されていなかった。公式サイトではアジア公演として韓国・ソウルでの公演が追加されたことを伝えるとともに、香港公演に関しては「中止となります」と発表。中止の理由は明らかにされていない。世界ツアーに関しては来夏にヨーロッパ、北米で開催され