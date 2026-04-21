クマの冬眠明けの季節となり、その目撃が相次いでいます。岩手県で行方不明者を捜索していた警察官がクマに襲われケガをしました。現場近くからは遺体も発見されています。■「巣みたいな穴…そこに行方不明者の足らしきもの」岩手県紫波町、山あいの現場に警察官や消防隊員らが駆けつけ、ものものしい雰囲気に包まれていました。警察や町などによりますと、21日午前10時ごろ、行方不明になっていた人を捜索していた50代の男性警察