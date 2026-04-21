◇MLBドジャース12-3ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)ドジャースは5本塁打が飛び出すなど12得点で快勝。13連戦の最初のカードとなるロッキーズとの4連戦は2勝2敗で終えました。1番DHに入った大谷翔平選手は、初回の打席で相手の失策により出塁。今季22試合目にして初盗塁を記録します。第2打席で安打を放ち、昨季から52試合連続出塁に記録を更新。また敬遠を含む2つの四球を記録しました。チームはマックス・マンシ