「ロッテ−オリックス」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ先発のジャクソンが六回途中で降板した。リードを守り切れなかった。三回まで無安打に抑える好投。１点リードの四回に渡部に同点ソロを浴びた。五回に石川慎の３ランで勝ち越した直後の六回、先頭の渡部に四球を与え、西川、太田の連続適時二塁打で２点を失ったところでサブロー監督が交代を告げた。２番手・坂本がシーモアに同点適時打を浴び、ジャクソ