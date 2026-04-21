「一般戦」（２１日、多摩川）野間大樹（３７）＝１０２期・大阪・Ｂ１＝が４日目１０Ｒで、５コースからコンマ０３のトップＳタイから展開を突いて２着。得点率１４位で予選を突破した。「いろいろ調整してみて、今節の中で一番良かった。鈴木（博＝埼玉）さんと競られたし底上げできたけど、中堅ですね」と好結果にも満足はできていない様子。準優は５号艇から優出を狙う。「（４日目は）これで手を打つかと言うペラの状態