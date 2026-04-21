エフエム東京（TOKYO FM）は、21日までに同社サイトに「『閃光ライオット』における応募数の公表に関するご報告とお詫び」を発表した。【全身ショット】アンバサダーには…ミニ丈美脚を披露した井上和＆賀喜遥香4月17日付で「当社が株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント SD・REDグループと共催してまいりました10代限定 夏の音楽フェスティバル『閃光ライオット』において、応募数に関する調査を行った結果、実際の