東京女子医大（東京都新宿区）は21日、不公正な推薦入試に加担して大学に損害を与えたとして、元理事長岩本絹子被告（79）＝背任罪で起訴＝ら5人に計約10億円の損害賠償を求める訴えを4月16日付で東京地裁に起こしたと発表した。大学の第三者委員会は2024年8月に公表した調査報告書で、一部の推薦入試の際、同窓会組織が受験生の親族から寄付を受けていた問題を指摘。大学は、岩本被告らが職務を忠実に行う義務などを怠った結