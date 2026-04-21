サッポロホールディングス（ＨＤ）は２１日、米クラフトビール子会社「ストーンブリューイング」が手がける「ストーン」ブランドとレストラン事業を売却すると発表した。米国のビール市場は需要が減少傾向にあり、競争も激化しているため、「サッポロ」ブランドを中心としたビール事業に経営資源を集中させる。５月にブランドなどを米ビールメーカー「ファイヤーストーンウォーカー」に売却する。売却益は約３６億円となる。ま