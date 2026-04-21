4月20日（月）の『くりぃむナンタラ』では、人気コンビ・さや香がコンビの“闇”をさらけ出す激しい喧嘩を繰り広げた。【映像】青森の人も怖がってた…さや香・新山が相方・石井の“素行”を告発この日は、芸人たちが相方に抱えるリアルなわだかまりをテーマに、喧嘩コントを披露する新企画「全日本喧嘩選手権!!」を実施。彼らの本音と怒号が飛び交う波乱の展開となった。優勝候補として登場したさや香の2人は、楽屋に入るなり、テ