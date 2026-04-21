千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。4月19日（日）の同番組では、女性芸人が占いの結果に対し“引き締まった”攻防戦を繰り広げる場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、リンダカラー∞のりなぴっぴがタロットで悩める芸能人を占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を放送。相談者としてカーネーションの吉田結衣が登場した。「36歳（※収録当時）なんですけど、結婚し