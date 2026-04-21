Bリーグは4月21日、越谷アルファーズのカイ・ソットに対する懲罰処分を発表した。 対象となったのは、19日に行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第33節・アルバルク東京戦の第3クォーター残り8分32秒の場面でのプレー。相手選手との接触により、ソットにアンスポーツマンライクファウルおよびテクニカルファウルが宣せられ、失格・退場となった。 この