ゴールデンステイト・ウォリアーズの2025－26シーズンは、ウェスタン・カンファレンス10位の37勝45敗でレギュラーシーズンを終え、「プレーイン・トーナメント2026」へ進出した。 ウェスト9位のロサンゼルス・クリッパーズ（42勝40敗）とのプレーイン・ゲームを制し、第8シード決定戦まで駒を進めたものの、4月18日（現地時間17日、日付は以下同