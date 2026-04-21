ゴールデンステイト・ウォリアーズの2025－26シーズンは、ウェスタン・カンファレンス10位の37勝45敗でレギュラーシーズンを終え、「プレーイン・トーナメント2026」へ進出した。 ウェスト9位のロサンゼルス・クリッパーズ（42勝40敗）とのプレーイン・ゲームを制し、第8シード決定戦まで駒を進めたものの、4月18日（現地時間17日、日付は以下同
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