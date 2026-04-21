木梨憲武が4月17日放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系）に出演した。オンエアでは、木梨がプロデュースする「Snow Man連れ回しバスツアー」の第2弾として、フィギュアスケートの“りくりゅうペア”こと三浦璃来と木原龍一がバラエティ番組に初出演し、Snow Manと氷上バトルを繰り広げた。木梨がりくりゅうペアとの記念写真を自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】りくりゅうペア、