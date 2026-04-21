プレミアリーグは21日、第33節全日程を終了し、ウォルバーハンプトンの2部降格が決まった。残留圏17位のウエスト・ハムがクリスタル・パレスに0-0で引き分けたため、両者の勝ち点差が16に広がり、残り5試合で逆転できる可能性がなくなった。ウォルバーハンプトンは2017-18シーズン、EFLチャンピオンシップからプレミアリーグに昇格。8年間にわたってトップカテゴリを守ってきた。今季は前半戦にあたる開幕19試合で3分16敗とい