アジアサッカー連盟(AFC)が現在検討しているAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の参加チーム数拡大が実現した場合、東西AFC国別ランキングで首位に立つ日本とサウジアラビアに対し、新たに2つのプレーオフ参加枠が付与される可能性が高まっているようだ。『アジアン・ゲームズ』や『アル・シャルク・アル・アウサト』など複数メディアが伝えている。AFCは今月14日、2026-27シーズンからACLEの参加チーム数を現行の「24」か