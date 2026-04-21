本日の日経平均株価は、イランと米国との停戦協議進展への期待から半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比524円高の5万9349円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は18社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、中国市場などで想定上回り26年3月期業績は計画上