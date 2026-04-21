21日の県内。 各地で晴れて、過ごしやすい陽気となりました。 南島原市口之津では、最高気温が25℃を超え「夏日」となりました。 22日は前線や湿った空気の影響を受け、天気は下り坂です。 夜には各地で本降りの雨となりそうですので、帰りが遅くなる人は雨具を忘れずにお持ちください。 ▽21日21時～ 3時間ごとの天気 ▽22日(水)の気温 ▽22日(水)の紫外線情報