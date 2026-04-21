お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリさんが、自身初の単著『ナマケモノの朝は、午後からはじまる。』発売記念サイン本お渡し会を開催。イベント前に、取材会に登場しました。 【写真を見る】【 令和ロマン・松井ケムリ 】「僕も天敵のいない場所で育った」自身とマナティーの類似点語る「いるとしたら週刊誌」書籍は、芸能界きっての動物好きであるケムリさんが、不思議で愛らしい動物たちの生き方をユーモラスに紹介する一