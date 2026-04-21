記者会見でパリ五輪のバレーボール女子日本代表選手を発表し、質問に答える真鍋政義監督＝2024年7月、味の素ナショナルトレーニングセンターバレーボールの韓国女子リーグ、IBK企業銀行は21日、女子日本代表前監督の真鍋政義氏（62）が監督に就任すると発表した。真鍋氏は2012年ロンドン五輪で日本を28年ぶりのメダルとなる3位に導いた。16年リオデジャネイロ五輪後に退き、再登板した24年パリ五輪は1次リーグ敗退だった。（共同