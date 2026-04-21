元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が、21日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、ミラノ・コルティナ冬季五輪ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの木原龍一とのエピソードを明かした。この日のテーマは「タメになる習い事発表会」。出演者たちが、過去に習った習い事に関する思い出話を語った。高橋さんはフィギュア以外にも太極拳、クラシックバレエ、ピア