ロシア南部クラスノダール地方の黒海沿岸で油膜が相次いで見つかり、環境汚染の懸念が出ている。ロシアはウクライナの無人機による攻撃で石油ターミナルや船舶が損傷し、石油製品が流出した可能性があると主張している。同地方当局は２０日、港湾都市トゥアプセから約２・４キロ・メートルの海域で油膜が確認されたと発表した。１６日にウクライナの無人機攻撃を受け、海上の石油ターミナルが損傷したという。ウクライナは２