21日、衆議院本会議において、ヤジと怒号、拍手が飛び交うカオスな状況となった。【映像】聞き取れないほどのヤジ・怒号の瞬間（実際の様子）中道改革連合の山崎正恭議員は演壇に立ち、「改めまして、ただいま議題となりました情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について、会派を代表して質問いたしま