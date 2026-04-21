Googleがデバイスの背面を光らせる「Pixel Glow」というハードウェア機能や、Pixelブランドの「ラップトップ（ノートPC）」を開発している可能性が、Android 17やAndroid Canary（実験的な早期アクセス版）の解析から判明したと報じられています。 米9to5Googleによれば、Android 17ベータ4やそれ以前のコードから「Pixel Glow」「orbit」「light_animations」といった名称の機能が見つかったとのことです。これは「デバイスを