4月20日、インフルエンサーの希空が自身のInstagramを更新し、沖縄・川平湾で撮影した水着姿を公開した。透明度の高い海を背景にした投稿は瞬く間に拡散され、そのナチュラルなスタイルに注目が集まっている。希空はタレント・杉浦太陽と辻希美の長女として知られ、2024年11月26日にYouTubeやInstagramを開設し、本格的にインフルエンサー活動をスタートさせた。現在はYouTubeチャンネル「希空ちゃんネル」の運営に加え、「東