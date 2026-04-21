2人のジャーナリストが、同じ事件をめぐって“真逆”の見解を示し、波紋が広がっている。「池上彰氏と元テレビ朝日社員の玉川徹氏が、くしくも4月20日放送のテレビ朝日系の番組で、京都府南丹市の男児遺体遺棄事件の報道のあり方について言及したのです」（政治記者）まずは『大下容子ワイド！スクランブル』に出演した池上氏だ。「番組では、遺体が遺棄されたとみられる公衆トイレ周辺を独自取材し、トイレ内部の詳細な図解や