ＬＩＮＥヤフー株式会社とスポーツナビ株式会社が提供する日本最大級のスポーツ総合サイト「スポーツナビ」は２１日、プロ野球で選手詳細ページに投手の「球種別データ」「ゾーン別データ」および打者の「ゾーン別データ」「打球方向データ」が新たに追加したことを発表した。投手データでは、球種別の最高・平均球速や投球割合、奪三振内訳、空振り率、被打率などを一覧で確認でき、また、ゾーン別データでは対左打者・対右打